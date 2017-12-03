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Endonezya'da tropikal kasırga: 20 ölü

Dahlia kasırgasının neden olduğu sel ve heyelanda en az 20 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 03.12.2017 - 02:58..
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Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB), Doğu Cava eyaletinde etkili olan Dahlia kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelanda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Endonezya'da tropikal kasırga: 20 ölü

2 BİN EV ZARAR GÖRDÜ

Bölgede 5 kişinin de kayıp olduğunu bildiren BNPB, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Bölgede yaklaşık 2 bin ev zarar görürken, yetkililer kasırgasının henüz ulaşmadığı diğer bölgelerdeki halkı da olası sel ve toprak kaymasına karşı uyardı.

Endonezya'da tropikal kasırga: 20 ölü

Orta Cava'da, Cempaka kasırgasının yol açtığı toprak kayması ve heyelanda da perşembe günü 27 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Endonezya'da tropikal kasırga: 20 ölü

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