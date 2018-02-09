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Endonezya'da yolcular uçağı iterek çalıştırdılar

Endonezya'nın Tambolaka Havalimanı'nda bir uçak, yolcular tarafından itilirken görüntülendi.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 12:29..
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Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang - Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcuları tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

Hem yerel hem de uluslararası medyada büyük ses getiren olayla ilgili havayolu şirketinden de açıklama geldi.

Yapılan açıklamada pilotun hatalı olduğu vurgulanırken; "Uçağın döndürülmesi için havalimanında gerekli ekipman olmadığı için böyle bir yola başvuruldu. Bu hata pilotumuzun yanlış yönü tercih etmesinden kaynaklanmıştır." denildi.

Endonezya'da yolcular uçağı iterek çalıştırdılar VİDEO

Endonezya'da yolcular uçağı iterek çalıştırdılar

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