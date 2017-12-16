Endonezya'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Endonezya nüfusunun en yoğun bulunduğu yerlerden Java Adası'nda meydana gelen depremde, 65 evin yanı sıra hastane gibi bazı kamu kurumlar da zarar gördü.

40'TAN FAZLA EV ÇÖKTÜ

Batı Java'da 62 yaşında bir kadın ve Orta Java'da 80 yaşındaki bir erkeğin çöken evlerin altında kalarak öldüğünü aktaran Ulusal Afetle Mücadele Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bölgelerinde 40'tan fazla evin çöktüğünü, 65 evin yanı sıra hastane gibi bazı kamu kurumlarının da zarar gördüğünü ifade etti.

Merkez üssü Tasikmalaya kentinin 43 kilometre güneybatısı olan ve 105 kilometre derinlikte yaşanan depremin büyüklüğünü Endonezya Meteoroloji Ajansı 7,3, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuştu.