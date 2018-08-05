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Endonezya'daki depremde 39 kişi öldü

Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'ndaki 7 büyüklüğündeki depremde 39 kişinin öldüğü bildirildi.

AA | 05.08.2018 - 22:43..
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Batı Nusa Tenggara Bölgesi Afetle Mücadele Dairesi Başkanı Muhammed Rum, depremde 39 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Endonezya'daki depremde 39 kişi öldü

TSUNAMİ UYARISI KALDIRILDI

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

Öte yandan deprem nedeniyle bölgedeki Praya Uluslararası Havalimanı'nda görülen kısa süreli elektrik kesintisi dolayısıyla uçuşlarda aksama yaşandığını belirten havalimanı yetkilileri, teknik incelemeler sonrası havalimanın normal faaliyetine geçtiğini kaydetti.

Ülkede geçen hafta aynı bölgede oluşan 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi yaşamını yitirmişti.

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