Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

Endonezya'nın Lombok Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarını adada artırdı.

YERİN 10 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ

Sahilleri ve yürüyüş parkurlarıyla ünlü olan adada depremden sonra tsunami uyarısı yapılmıştı, ancak sonra bu uyarı geri çekildi.

Endonezya'da 7.0 büyüklüğünde deprem VİDEO

DEPREMİ BALİ ADASI'NDA HİSSEDENLER KENDİNİ DIŞARI ATTI

Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün adanın kuzeyi ve yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. 7 şiddetindeki deprem Bali Adası'nda bile hissedildi.

91 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen bu büyük depremin ardından 91 kişi yaşamını yitirdi ve birçok yaralı var. Yetkililer bu sayının artmasından endişe duyuyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI

Deprem sonrası evlerden kopan parçalar sokaklara yayıldı. Binlerce bina hasar görürken, elektrik kesintileri yaşandı.

ADADAN KAÇIŞ BAŞLADI

Adada yaşayanlar kendini dışarı atarak geceyi dışarda geçirdi. Adayı ziyaret eden turistler sabah saatlerinde adayı terk etmek için birbiriyle yarışmaya başladı. Bu anları ise bir polis memuru fotoğrafladı.

HASTANEYE SEVK EDİLENLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Endonezyalı yetkililer, Lombok'un başlıca kenti Mataram'da çürük malzemelerle inşa edilen çok sayıda binanın hasar gördüğünü belirtti. Mataram'ın bazı kesimlerinde elektrikler kesildi. Hastaneye sevk edilenlerin tedavisi sürüyor.

(Depremin meydana geldiği Lombok Adası'nda turistler kaçış için birbiriyle yarışıyor.)