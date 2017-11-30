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Endonezya'daki kasırgada ölü sayısı 21'e yükseldi

Cempaka kasırgasının neden olduğu heyelan ve sellerde ölü sayısı 21'e yükseldi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

AA | 30.11.2017 - 07:43..
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Ulusal Afet Yönetimi Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Yogyakarta kentindeki heyelanda iki cansız bedenin daha bulunmasıyla kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde ölü sayısının 21'e çıktığı duyuruldu.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Cava ve Bali Adası olmak üzere Cempaka kasırgasının 21 bölgede etkili olduğu belirtilen açıklamada, bazı bölgelere de henüz ulaşılamamasından dolayı ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydedildi.

Bu arada yetkililer, güvenlik nedeniyle bazı bölgelerin elektriğini kesme kararı aldıklarını ifade etti. Kasırganın hala etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar olası afetlere karşı uyarıldı.

BNPB dün Cempaka kasırgasının neden olduğu toprak kaymalarında 15, sellerde ise 4 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

800 BİN KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ülke genelinde yıl başından bu yana aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlarda toplamda bir milyon 800 bin kişinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

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