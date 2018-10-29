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Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

Endonezya'nın Jakarta adası yakınlarında meydana gelen uçak kazasına ilişkin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.10.2018 - 14:33..
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Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

188 kişiyi taşıyan Endonezya'nın Lion Air Havayollarına ait uçak, Türkiye saati ile gee 02:30 sularında Jakarta açıklarında irtifa kaybederek sulara gömülmüştü. Kazanın hemen sonrasında olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürürken, kaza anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

UÇAK İÇİNDEN GÖRÜNTÜ

188 kişiyi taşıyan uçak teknik bir arıza ve hava koşulları nedeniyle irtifa kaybetmeye başladı. Hızla irtifasını yitiren uçak, kontrolden çıktı. Pilotlar uçağı düz tutmakta güçlük çekti.

Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

Bu sırada kabin basıncında değişiklik meydana geldi, oksijen maskeleri açıldı. Yolcular oksijen maskelerini yüzlerine takarken dehşet anları devam etti. Uçak hızla alçalırken yolcular çığlık atmaya başladı.

Endonezya'daki uçak kazasının görüntüleri çıktı

ŞEHADET GETİRDİLER

Yolcular tekbir ve şehadetler eşliğinde korkuyla bağırdı. Görüntüden bir an için pencerenin gözükmesi sırasında yere olan mesafe açıkça görülebilirken, görüntülerin kazadan yalnızca birkaç dakika önce çekildiği beliritiliyor.

Denize çakılan uçağın yolcularının dehşet dolu son anları - VİDEO

KORKUNÇ KAZA

Pangkal Pinang seferini yapan Lion Air havayolu şirketine ait uçağın Boeing 737 Max 8 modeli olduğu belirtildi. Kalktıktan 13 dakika sonra düşen uçak okyanusa 18 km açıklıkta düştü. Uçakta kaza anında 181'i yolcu 7'si mürettebat 188 kişinin bulunduğu belirtilirdken Endonezya makamları kazaya ilişkin bilanço vermekten çekiniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

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