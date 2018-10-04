Endonezya’da meydana gelen depremi haber alır almaz bölgeye hareket eden İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, 3 günlük yorucu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaştı ve çalışmalara başladı. İHH’nın Palu, Dongala ve Makassar'da yürüttüğü faaliyetlerden bugüne kadar 7 bin 400 mağdur acil yardımlardan istifade etti.

YAŞAM MALZEMELERİ DAĞITILDI

İHH ekipleri, hayırseverlerin destekleriyle içerisinde pirinç, tuz, baharat, soya sosu, yumurta, sıvı yağ, şeker ve bisküvi bulunan gıda paketini 6 bin kişiye; içerisinde sabun, diş fırçası, diş macunu ve kadınlara özel temizlik malzemesi bulunan hijken paketini de 500 kişiye ulaştırdı.

Ekipler ayrıca 400 kişiye sıcak yemek ulaştırırken 500 kişiye de barınma malzemesi yardımında bulundu. İHH’nın bölgede yürüttüğü faaliyetler arasında günlük 400 litre temiz su dağıtımı da bulunuyor. İHH, bugüne kadar bölgede 5 ton da su dağıttı.

Endonezyalı 7 bin 400 afetzedeye acil yardım VİDEO

AFET YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İHH ekipleri, acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda ekipler, deprem ve tsunaminin şehirde açtığı yarayı gözler önüne sermek amacıyla drone ile hasarı görüntüledi. İHH, bölgeye ikinci ekibi göndermeye hazırlanıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bölgedeki faaliyetlerini kriz sonuna kadar sürdürecek.

KRİZDE SON DURUM

Endonezya’nın Sulawesi adasında meydana gelen deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı. Hayatını kaybedenlerin sadece 519’u şu ana kadar defnedilebildi. Kayıpları arama faaliyetleri ise hala devam ediyor. Adada geçtiğimiz hafta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Palu ve Dongala kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de haberi alır almaz kriz bölgesine hareket etmiş ve acil yardım çalışmalarının yanı sıra hasar tespit çalışmalarına katılarak Türkiye’den bölgeye ilk ulaşan insani yardım kuruluşu olmuştu.

İHTİYAÇ LİSTESİ

İHH'nın yürüttüğü yardım kampanyası neticesinde ihtiyaç listesi oluşturuldu. Yardımda bulunmak isteyenler için acil ihtiyaç listesi yayınlandı.

-Su tankı

-Battaniye

-Gıda paketi

-Çadır

-Hijyen paketi

-Çocuk paketi

-Kıyafet

-İçme suyu





DESTEKTE BULUNMAK İÇİN

İHH aracılığıyla Endonezyalılara yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, DEPREM yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ya da İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine DEPREM koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.