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Endonezyalı adam tabutun altında kalarak can verdi

Endonezya'da annesi için düzenlenen cenaze töreninde tabutun altında kalan adam hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 18:00..
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Polis tarafından yapılan açıklamada, tabutun bambu merdivenler üzerinde geleneksel 'cenaze kulesi'ne taşınırken düşerek 40 yaşındaki Samen Kondorura'ın ölümüne sebep olduğu bildirildi.

TABUTUN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Cenazenin taşındığı bambu merdiven, üzerine yüklenen ağırlığı kaldıramayarak kırıldı ve düşen tabutun altında kalan Kondorura hayatını kaybetti.

Endonezyalı adam tabutun altında kalarak can verdi

KURBANA ÇARPTI

Tana Toraja'nın baş polis komiseri Julianto Sirait, "Annenin tabutu kaldırılırken, aniden merdivenden kayarak düştü ve kurbana çarptı." dedi.

Sitarit ayrıca kazanın merdivenin düzgün bir şekilde kurulmadığı için meydana geldiğini, ancak ailenin herhangi bir suçlamada bulunmadığını da sözlerine ekledi. Endonezya'nın etnik topluluklarından olan Torajanlar, düzenledikleri cenaze törenlerinde günlerce süren ve müzik ve dans etkinlikleri düzenliyorlar ve su aygırı kurban ediyorlar.

Annesinin tabutunun altında kalarak hayatını kaybetti VİDEO

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