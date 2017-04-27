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Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

Ünlü hafız Jaafar Abdurrahman, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığının düzenlediği törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında yaşamını yitirdi.

27.04.2017 - 01:44
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Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

Şeyh Jaafar Abdurrahman'ın son okuduğu ayet ise Mülk Suresi'nden, "O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır." oldu.

Endonezyalı hafız Abdurrahman canlı yayında hayatını kaybetti

FETÖ ELEBAŞININ "BAYILMA POZU" AKILLARA GELDİ

Yaşanan bu olay, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ABD'ye yerleşmeden önce takipçilerine verdiği vaazında "fenalık geçirdiği" o anları hatırlattı.

FETÖ lideri Gülen'in bayılma pozları

Teröristbaşı o konuşmasında kameraya bakarak, abartlılı şekilde "baygınlık geçirmiş", kendisini dinleyenlere "Sizin önünüzde ölecek kadar talihli değilim" sözlerini sarfetmişti. Gülen'in tiyatro oyuncusunu aratmayan rolü sonrası, takipçileri hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı.

Endonezyalı hafız Jaafar Abdurrahman'ın ölümü ise, tam da bu noktada, Hakk yolunda ölüme yürümenin gerçekte nasıl yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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