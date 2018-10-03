taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.06845
Euro
7.03145
Altın
1204.51
Borsa
97883.3
Gram Altın
235.73

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu

Deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da Soputan Yanardağı patladı. Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu

BU SEFER DE VOLKAN VURDU

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu ViDEO

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu

GENİŞ ALANA YAYILDI

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi. Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

"BİZİM İÇİN DUA EDİN"

Palu'yu vuran felaketler zinciri bölgeyi adeta kıyamet yerine çevirirken, halk yardım ile birlikte dua da istiyor.

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu

Palu'da bulunan ve depremden yıkılmadan ayakta kalabilen bir duvara "Palu için dua edin" yazısı yazıldı. Depreme ilişkin en çok paylaşılan görsellerden olan bu mesaj, bölgede yaşanan felaketi gözler önüne seriyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

58
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

20
Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

Abdullah Gül'ün adaylığı Bülent Arınç'a soruldu

158
Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

113
Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

Alman Commerzbank'tan dolar tahmini

118
Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

Galatasaraylıların paylaştığı Atatürk belgesi

101
Trump'ın liderliğinden 4 ülkenin insanları memnun

Trump'ın liderliğinden 4 ülkenin insanları memnun

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM