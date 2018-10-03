Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bulunan Soputan Yanardağı patladı.

BU SEFER DE VOLKAN VURDU

Kyodo ajansının Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezine dayandırdığı haberine göre, yaklaşık bin 800 metre yüksekliğindeki Soputan Yanardağı, yerel saatle 08.47'de patladı.

Endonezya'yı bu sefer de yanardağ vurdu ViDEO

GENİŞ ALANA YAYILDI

Soputan Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın 4 kilometrelik yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi. Patlamanın herhangi bir kayba yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiği bildirilmişti.

"BİZİM İÇİN DUA EDİN"

Palu'yu vuran felaketler zinciri bölgeyi adeta kıyamet yerine çevirirken, halk yardım ile birlikte dua da istiyor.

Palu'da bulunan ve depremden yıkılmadan ayakta kalabilen bir duvara "Palu için dua edin" yazısı yazıldı. Depreme ilişkin en çok paylaşılan görsellerden olan bu mesaj, bölgede yaşanan felaketi gözler önüne seriyor.