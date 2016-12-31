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Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji Bakanlığı'nın "Hasar tespitleri için Emniyet'le çalışıyoruz" açıklaması sabotaj iddialarını güçlendirdi..

Ajanslar | 31.12.2016 - 13:04
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Enerji Bakanlığı'ndan elektrik kesintisi açıklaması

Son zamanlarda özellikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan elektrik kesintileri hakkında Enerji Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı:

"Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir" denilen açıklamada hasar tespitleri için Emniyet ekipleriyle birlikte inceleme başlatıldığı vurgulandı:

20Mx80M BOYUTUNDAKİ DİREĞİN TAMAMINI YIKILDI

"Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir.

HASARIN NEDENİ İÇİN EMNİYET'LE ÇALIŞIYORUZ

Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

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