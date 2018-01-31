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Enerji ithalatı geçen yıl aralık ayında yüzde 35 arttı

Türkiye'nin toplam ithalatının 3 milyar liralık kısmı, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

AA | 31.01.2018 - 10:43..
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Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar 2017'nin aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 artarak 3 milyar 865 milyon 700 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl aralık ayında Türkiye'nin toplam ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 23 milyar 84 milyon dolara yükseldi.

Enerji ithalatı geçen yıl aralık ayında yüzde 35 arttı

700 BİN LİRALIK KISMI ENERJİ İTHALATI

Bunun 3 milyar 865 milyon 700 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Enerji ithalatı geçen yıl aralık ayında yüzde 35 arttı

ENERJİ İTHALATI ARTTI

2016'nın aralık ayında bu rakam 2 milyar 856 milyon 955 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 35,3 artış oldu. Geçen yıl aralıkta ham petrol ithalatı ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,69 azalarak 1 milyon 911 bin 410 tona geriledi.

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