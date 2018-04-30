Enerji ithalatı martta yüzde 13,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artışla 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

3 MİLYARLIK ENERJİ İTHALATI

Bunun 3 milyar 350 milyon 361 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

YÜZDE 13,8'LİK ARTIŞ

Geçen yılın mart ayında bu rakam 2 milyar 944 milyon 282 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 13,8'lik artış oldu. Öte yandan, martta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,4 azalarak 1 milyon 337 bin 865 tona geriledi.