Enerji ithalatı şubatta yüzde 15,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artışla 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

3 MİLYAR DOLARLIK KISMI ENERJİYE GİTTİ

Bunun 3 milyar 351 milyon 390 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yılın şubat ayında bu rakam 2 milyar 896 milyon 196 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 15,7'lik artış oldu.

HAM PETROL İTHALATI GERİLEDİ

Öte yandan, şubatta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,8 azalarak 1 milyon 314 bin 29 tona geriledi.