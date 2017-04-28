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'Enerji Kimliği Belgesi'ne erteleme

'Enerji Kimliği Belgesi', 2 Mayıs 2017'de başlaması gereken ibraz zorunluluğu, 1 Ocak 2020'ye ertelendi.

28.04.2017 - 11:46
  1. Haberler
  2. Emlak
'Enerji Kimliği Belgesi'ne erteleme

Binalarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla 1 Ocak 2011 tarihinden önce ruhsatlandırılan tüm binalara enerji kimlik belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirilmişti.

'Enerji Kimliği Belgesi'ne erteleme

4'ÜNCÜ KEZ ERTELENDİ

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacak zorunluluk, 'henüz uyum sağlayamadık' itirazları nedeniyle önce 1 Ocak 2011'e, ardından da 2 Mayıs 2017'ye ertelenmişti.

2 Mayıs'ta başlayacak zorunluluk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiylei 4.kez ertelendi. Böylece 2011 yılından önce ruhsatlandırılan binaların satımında veya kiralanmasında Enerji Verimliliği ibraz etme zorunluluğu 1 Ocak 2020'den itibaren başlayacak.

'Enerji Kimliği Belgesi'ne erteleme

EKB NEYİ GÖSTERİYOR

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacını, enerji tüketim sınıflandırmasını, yalıtım özelliklerini, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir enerji sınıfına göre sınıflandırılıp; A verimli binayı, G ise verimsiz binayı tanımlıyor.

Ertelenen madde şu şekilde, “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.”

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