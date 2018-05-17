Enerji kimlik belgesi nedir

“Enerji kimlik belgesi”, sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür.

AMAÇ BİNANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİDİR

Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir.

Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

YENİ KANUN 2 MAYIS TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji kimlik belgesi ile ilgili ilk karar değişikliği 2 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alan binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB alması gerekmekte olup aksi taktirde bu binaların alım - satım veya kiralama işlemleri yapılamayacak.