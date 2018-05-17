taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.326
USD
4,4464
EURO
5,2602
ALTIN
184,30
PETR
79,5000

Enerji kimlik belgesi nedir

2 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Enerji kimlik belgesi”, enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen bir belgedir.

  1. Haberler
  2. Emlak

“Enerji kimlik belgesi”, sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür.

Enerji kimlik belgesi nedir

AMAÇ BİNANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİDİR

Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir.

Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

Enerji kimlik belgesi nedir

YENİ KANUN 2 MAYIS TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Enerji kimlik belgesi ile ilgili ilk karar değişikliği 2 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alan binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB alması gerekmekte olup aksi taktirde bu binaların alım - satım veya kiralama işlemleri yapılamayacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Enerjiyi verimli kullanan bina sayısı artıyor
Enerji kimlik belgesine sahip bina sayısı 723 bine ulaştı.
ABD'de konut başlangıçları nisanda düştü
ABD'de konut başlangıçları, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 3,7 azalarak 1 milyon 287 bine geriledi.
Altan Elmas: Kampanyayı sabit fiyatlarla yürüteceğiz
Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyada yapılması planlanan iki uygulamayı da düzenlenen basın toplantısında detaylandırdı.
Altan Elmas: Kampanyayı sabit fiyatlarla yürüteceğiz
Konutder Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyada yapılması planlanan iki uygulamayı da düzenlenen basın toplantısında detaylandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gözde et yürümesi nedir

Gözde et yürümesi nedir

0
Sade soda mı meyveli soda mı?

Sade soda mı meyveli soda mı?

10
Rulman nedir

Rulman nedir

13
Blockchain nedir

Blockchain nedir

1
Proje Bazlı Teşvik Sistemi nedir

Proje Bazlı Teşvik Sistemi nedir

1
Kobra etkisi nedir

Kobra etkisi nedir

3
Beyin yorgunluğu nedir

Beyin yorgunluğu nedir

2