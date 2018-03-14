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Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar ceza ödeyecek

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan binalara 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ceza ödemeye başlayacak.

İHA | 14.03.2018 - 09:34..
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  2. Emlak
Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar ceza ödeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk imzasıyla yayımlanan "Merkezi Isıtma Sistemlerinin Ve Isı Ölçüm Ekipmanlarının Verimlilik Potansiyelleri" adlı kitapçıkta Enerji Kimlik Belgesi’nin sorgulanması tavsiye edildi.

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar ceza ödeyecek

1 OCAK 2020'YE ERTELENDİ

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Enerji Departman Koordinatörü Seda Ferah, "Cezai yaptırımlar için son tarih daha önce 1 Mayıs 2017 olarak belirlenmişti. Ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu tarih 1 Ocak 2020’ ye ertelendi." dedi.Ferah, Mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almalarının halen yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

Bu tarihten sonra, Enerji Kimlik Belgesi olmayan bir binanın alım, satım ve kiraya verilmesinde sorunlarla karşılaşılabileceği kaydedildi.

Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar ceza ödeyecek

RESMİ WEB SİTESİNDE AÇIKLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde yayımlanan kitapçıkta; ev satın alırken veya kiralarken, binanın yalıtımlı, pencerelerin ve doğramalarının enerji verimli, ısıtma için kullanılan kazan ve boruların yalıtımlı, binanın dış duvar iç yüzeyinde bakteri, küf, mantar gibi lekelerin olup olmadığını, binanın ısıtma, soğutma giderleri ile Enerji Kimlik Belgesi’ni sorgulamaları tavsiye ediliyor.

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