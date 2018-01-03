Enerjide 2023'e kadar 10.9 milyar liralık yatırım

Geçtiğimiz yılın fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30.2 milyar dolar olacak ve tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecek.

TÜKETİM YÜZDE 14 AZALTILACAK

Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yer alan Yüksek Planlama Kurulu'nun Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na göre, 2017-2023 yılları arasında uygulanacak Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında toplam altı kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedefleniyor.

KONUTTA YILLIK YÜZDE 1,8'LİK İYİLEŞME

Enerji verimliliği kapsamında, 2000-2015 yılları arasında imalat sanayinde yıllık bazda yüzde 1.8, konut sektöründe yüzde 1.9 ve ulaştırma sektöründe yüzde 2.7 oranında iyileşme kaydedildiği vurgulanan Eylem Planı'nda, toplamda ise yıllık bazda yüzde 2.1 oranında iyileşme sağlandığı belirtildi.