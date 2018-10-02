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Enerjide kamulaştırma kararları

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, bazı enerji iletim hatları ve doğalgaz boru hattı projelerinin acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA | 02.10.2018 - 10:03..
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Yüksekova İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla Hakkari sınırları içerisinde yer alan ve bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar, inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Enerjide kamulaştırma kararları

154 kilovoltluk Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Trafo Merkezi İrtibat Hatları Projesi, 380 kilovoltluk Beyhan 1 Hidroelektrik Santrali - Karakoçan Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kilovoltluk Burdur - Akyaka Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kilovoltluk Etifosfat Trafo Merkezi İrtibatı Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında, hatların güzergahına isabet eden taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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