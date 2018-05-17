Enerjiyi verimli kullanan bina sayısı artıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Enerji Kimlik Belgesine (EKB) sahip bina sayısının 723 bin 184’e ulaştığını en çok EKB sahibi binaların İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğunu ve vatandaşların bina satın alırken, kiralarken mutlaka EKB belgesini sorması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL İLK SIRADA

Ülke genelindeki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesine sahip olması için çalışmaların devam ettiği bildiren Müsteşar Öztürk yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ülke genelinde 723 bin 184 adet binanın Enerji Kimlik Belgesi aldığını söyleyen Öztürk, belgeyi alan binaların sınıflarının detayları ile ilgili, "723 bin 184 binanın; 2 bin 998’i A sınıfı, 237 bin 53’ü B sınıfı, 470 bin 117’si C sınıfı, 9 bin 643’ü D sınıfı, bin 987’si E sınıfı, 675’i F sınıfı ve 711’i G sınıfı EKB’ye sahiptir. İstanbul 139 bin 969 bina sayısı ile ülkemizde en çok Enerji Kimlik Belgesine sahip il olduğunu dile getiren Öztürk, "İstanbul’u sırası ile 69 bin 461 ile Ankara, 58 bin 870 bina sayısı ile İzmir, 31 Bin 625 ile Antalya ve 31 bin 225 adet ile Bursa takip etmiştir" dedi.

"YAPI KULLANIM BELGESİ OLMAYANLAR SATIŞ YAPAMAYACAK"

EKB uygulaması 2 Mayıs 2017 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince ülkemizde bulunan bütün binaların alması zorunlu olan bir belge olduğunu belirten Mustafa Öztürk, "1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alan binaların 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB alması gerekmekte olup aksi taktirde bu binaların alım-satım veya kiralama işlemleri yapılamayacaktır. 1 Ocak 2011 tarihinde sonra yapı ruhsatı alan binaların ise yapı kullanım izin belgesi alım aşamasında EKB’yi sunması gerekmektedir." diye konuştu.

2018 yılı sonuna kadar en az 800 bin binanın EKB oluşturmasını hedeflediklerini bildiren Öztürk, "Bunların en az 780 bininin A,B veya C sınıfı olması, en az 30 bin’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması en temel gayemizdir. Vatandaşlarımız mutlaka bina alımında, kiralamada EKB belgesini mutlaka sormalı ve binanın enerji tüketim değerlerini bilerek hareket etmelidir. Bu belge gayrimenkulde büyük şeffaflık sağlayacaktır.. Enerji Kimlik Belgesi ve enerji verimliliğine yönelik bütün faaliyetler Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Binaya enerji verimliliği uygulaması yapan kuruluş ile bina yönetimi/sahibi tarafından imzalanacak sözleşme ile mevcut binalarda yapılacak ısı yalıtım uygulamasının standartlara ve mevzuatlara uygun olmasının sağlanması ve yapılacak uygulama ile birlikte hem uygulamanın kontrolü hem de enerji kimlik belgesinin alınması ve uygulamanın doğruluğunun tespit edilmesine yönelik değişiklik 28 Nisan 2017 tarihinde yapılmış olup, mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında Isı Yalıtımı Uygulaması Hizmet Sözleşmesi imzalanması zorunlu hale getirilmiştir."

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR

“Enerji kimlik belgesi”, sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir. Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.