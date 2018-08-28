taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21035
Euro
7.27515
Altın
1214.13
Borsa
92787.82

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

NBA'de basketbol kariyerini sürdüren Enes Kanter takımının Londra'da oynayacağı maça gitmiyor, sebebi ise Türkiye'ye iade edilme korkusu...

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Geçmişte soyadını Gülen olarak değiştirmekten bile bahsederek FETÖ'nün en azılı üyelerinden biri haline gelen Enes Kanter bu sıralar Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşıyor.

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

"INTERPOL BENİ TÜRKİYE'YE İADE EDER"

New York Knicks oyuncusu Enes Kanter, geçenlerde gazetecilere verdiği bir röportajda, Türkiye'ye geri gönderilme ihtimali çerçevesinde, Londra maçına katılamayacağını söyledi.

Kanter, “Türk pasaportum yok, Londra'ya gidersem Interpol orada beni bekliyor olacak. Beni geri gönderecekler çünkü ben ABD vatandaşı değilim, Türk vatandaşıyım. Bu nedenle beni Türkiye'ye geri gönderirler.” dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle 2017 yılında Romanya havaalanında gözaltına alınan Kanter’in daha sonra ABD'ye dönmesine izin verilmişti.

Knicks takımı, 17 Ocak 2019'da Londra'daki O2 salonunda Wizards ile oynayacak, ancak Kanter iade edilmesi korkusu nedeniyle maça katılmama kararı verdi. Konuya ilişkin kulüp yöneticilerinin ne diyeceği ise henüz bilinmiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

367
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

334
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

351
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

47
Şenol İpek'in yeni aşkı

Şenol İpek'in yeni aşkı

26
ABD YPG'yi koruma altına aldı

ABD YPG'yi koruma altına aldı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM