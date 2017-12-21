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Enes Kanter'in 4 yl 8 aya kadar hapsi istendi

Amerika'da yaşayan FETÖ şüphelisi basketbol oyuncusu Enes Kanter hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı.

DHA | 21.12.2017 - 07:42..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının 17 Haziran 2016 tarihinde başsavcılığa sunduğu dilekçe üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İddianamede, şüpheli ile ilgili emniyet müdürlüğünce araştırma yapıldığı ve şüphelinin Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'da oynayan Enes Kanter olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Enes Kanter'in 4 yl 8 aya kadar hapsi istendi

HAKARETTEN YARGILANACAK

Şüpheli Kanter'in, Twitter'da 7, 9 ve 11 Mayıs ile 2 Haziran 2016  tarihlerinde yaptığı paylaşımlarla cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği, söylemlerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre 'hakaret' suçu kapsamında kaldığı, şüpheliyle ilgili kovuşturmaya Adalet Bakanlığı'nın 1 Kasım'da izin verdiği vurgulandı.

Enes Kanter'in 4 yl 8 aya kadar hapsi istendi

14 AYDAN 5 YILA KADAR YARGILANACAK

İddianamede şüphelinin Amerika'da yaşadığı için ifadesine başvurulamadığı belirtilerek, şüpheli Kanter'in, "cumhurbaşkanına hakaret"  suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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