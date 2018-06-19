Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Eskişehir'de, üzerinde polis üniforması olduğu öne sürülen kişi, 2 akaryakıt çalışanının bulunduğu otomobile binip, bankaya götürecekleri 350 bin lirayı alarak kaçtı.

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John Travolta kalça masajı isterdi

Bir dönem Scientology tarikatına dahil olan bir masör, John Travolta hakkında bazı iddialarda bulundu.