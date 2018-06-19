Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden ihraç edilen Mehmet Kanter hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
BYLOCK KULLANIMI
İddianamede, Kanter'in 127 FETÖ şüphelisi ile irtibat kurduğu, bunlardan da 57'sinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ
Soruşturma sonucunda sanık hakkında, "terör örgütüne üye olmak," suçunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
İddianame, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
EVLATLIKTAN RET OYUNU
Mehmet Kanter, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra başlayan soruşturmaları görünce Enes Kanter'i evlatlıktan reddetmişti.
Enes Kanter soyadını değiştirdi haberi