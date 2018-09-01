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Enfes araştırma sonucu: Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

Open Culture’nin yaptığı bir araştırmaya göre kitap okuyanlar, okumayanlara göre daha uzun yaşıyor.

Özel İçerik | 01.09.2018 - 10:02..
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Enfes araştırma sonucu: Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

Open Culture, 3 bin 635 kişinin katıldığı bir araştırma yaptı. Bu enfes araştırmanın sonucuna göre, haftada üç buçuk saatten az kitap okuyanlar, daha çok okuyanlara göre daha az yaşıyor.

Genel sonuç ise şu: Kitap okuyanlar, hiç okumayanlara göre 2 yıl daha uzun yaşıyor.

Kitap okuyanlar daha uzun yaşıyor

SEBEBİ BELİRTİLMEDİ

Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Becca R. Levy, “Günde en az yarım saat kitap okuyanlar, okumayanlara göre yaşam süresi bakımından önemli bir avantaja sahip” ifadesini kullandı. Ancak bunun sebebinin ne olduğu konusunda bir açıklama gelmedi.

Daha önce bazı araştırmalar da okumanın ekonomik refahtan ruh sağlığına kadar birçok alanda bireylerin hayatını önemli ölçüde olumlu etkilediğini ortaya koymuştu.

Kaynak: Independent

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