Enflasyon rakamlarının açıklandığı bu gün, günün en çok aranan konularından biri "Enflasyon nedir?" oldu. Özetle enflasyon, alınan mal veya hizmetin fiyatlarının artmasına verilen isimdir. Daha da kısa söylemek gerekirse, fiyatlara yapılan zamdır.

ENFLASYONUN PRENSİBİ

Zam demişken, enflasyon durumu arz, talep meselesinin getirdiği zamdan farklıdır. Paranın yıllık seyir içerisnde değerlenip azalması gibi çeşitli faktörler enflasyonel değerleri vermektedir.

Örnek verecek olursak aylık enflasyon oranının yüzde 1 olması, o ay içindeki her bir ürünün fiyatının bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artış göstermesini belirtmektedir. Matematiksel olarak değerlendirecek olursak bir malı 100 liraya aldıktan sonra ertesi yıl 150 liraya alıyorsak bu bize yıllık enflasyonun yüzde 50 miktarında olduğu değerini vermektedir.





ENFLASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Enflasyonun tanımında her ne kadar artış ibaresini kullandıysak da, zaman içerisinde azalım da göstermektedir.

Enflasyonun düşmesi; fiyatların düşmesi, insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi manasına tam olarak gelmemektedir. Enflasyonun düşmesi fiyatların daha düşük miktarda artırılarak alım güçlerinin daha düşük seviyede azalmasını göstermektedir.

Enflasyon oranları, merkez bankalarının para politikalarında atacağı adımları doğrudan etkileyebileceğinden, kurlar üzerinde de oldukça etkilidir. Çünkü enflasyon oranı, merkez bankalarının faiz oranları üzerinde yapacağı değişiklikler için öncü göstergelerdir.