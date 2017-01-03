Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8,53 arttığını açıkladı.

Piyasaların beklentisi TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 0,9, yıllık 7,6 olacağı yönündeydi.

Enflasyon Aralık'ta yüzde 1,64 artış gösterdi, TÜFE yıllık 8,53 oldu.

Yıllık enflasyon milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşması durumunda emekliler enflasyon farkı alacaktı.

2016’nın ikinci yarısında gelen enflasyon sonucu emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak ‘fiyat güncellemesi’ %4.83 olacak.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜNDE

Aylık en yüksek artış %7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,29, ulaştırmada %1,97, eğlence ve kültürde %1,42 ve ev eşyasında %1,28 artış gerçekleşti.

ALKOLDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 31

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,14 ile haberleşme oldu. Yıllık en fazla artış %31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %12,36, çeşitli mal ve hizmetler %11,08, sağlık %9,73, eğitim %9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

SON 1 YILDA ADANA VE MERSİN DİKKAT ÇEKTİ

Aylık en yüksek artış %2,38 ile TRC2'de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,09 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,31 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. Aralık 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



