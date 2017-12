Engeli kadını evlenme vaadiyle 163 bin dolar dolandırdı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki yürüme engelli Heja G., yıllarca para biriktirerek, 2009’da omuriliğindeki eğriliğin tedavisi için Amerika’ya gitti.

İNTERNETTEN TANIŞTI

Gitmeden önce, Diyarbakır’da yaşayan ve kendilerine komşu olduğunu sonradan öğrendiği Şeyhmus B. ile internet üzerinden tanışan Heja G., tedavisi olumsuz sonuçlanınca 2010’da Diyarbakır’a döndü.

Ablasının kuaför salonunda işe giren ve para biriktirmeye devam eden Heja G., bir taraftan da Şeyhmus B. ile de evlenme hazırlığı yapmaya başladı. Bu dönemde Şeyhmus B. ise zaman zaman geleceklerine yatırım yaptığını belirterek, genç kadından para istemeye başladı.

NİŞANLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

2014 yılına kadar aralıklarla Şeyhmus B.’ye, 163 bin dolar kaptıran Heja G., evleneceği adamın başkasıyla nişanlı olduğu öğrenince, yıllarca kandırıldığını ve dolandırıldığını anladı.

Durumu ailesine anlatamayan Heja G., iki yıl boyunca tek başına mücadele etti. Ailesinin sürekli ameliyat olması için baskı yaptığı Heja G., daha sonra dolandırıldığını kendilerine anlattı. Bunun üzerine devreye giren aile büyüklerinin girişimiyle 36 bin TL’sini kurtaran genç kadın, tedavi parasını geri alabilmek için eylül ayında suç duyurusunda bulundu.

“ONA İNANDIM, GÜVENDİM”

Tedavisi için para biriktirdiğini ve Amerika’ya gitmeden internetten Şeyhmus B. ile tanıştıklarını anlatan Heja G., “Amerika’ya gittiğimde sürekli beni arıyordu. Ailece arıyorlardı, destek oluyordu. Amerika’dan döndükten bir ay sonra, ‘Bir işe gireceğim. İkimizin hayatı için, evliliğimiz için iyi bir iş bulmalıyım’ dedi. Aradan bir hafta geçtikten sonra Antalya’da bir iş bulduğunu söyledi. Ne kadar meblağ varsa ona göndermemi söyledi. ‘Bu işe yatırım yapıp hem senin ameliyatını karşılayacağım hem de evleneceğiz’ gibi vaatlerde bulundu. Ailesi de arayıp, ‘Oğlum bu işe girsin ikinizin geleceği için’ diyordu. Kız kardeşi olsun dayısı olsun. Daha önce dayısı sürekli arıyordu. Annesi, kız kardeşleri bize gelip gidiyordu. İyi bir izlenim verdiler. Konuştukça destek oldukça, sürekli ilgilenme iyi bir şeye dönüştü, sevgiye dönüştü. Ona inandım, güvendim. O kadar güzel konuşuyordu ki kendisine inandım.” dedi.

“163 BİN DOLARA YAKIN PARA VERDİM”

Kuaförlük yaparak tedavisi için para biriktirmeye devam ettiğini ancak biriktirdiği her parayı da Şeyhmus B.’ye verdiğini anlatan Heja G., “Çalışıp biriktiriyordum. ‘Biriktirdikten sonra ne yapıyorsun’ diyordu. Kuaförde sürekli çalıştığım elde ettiğim günlük kazançları dolara çeviriyordum. Çünkü ameliyatım dolarla yapıldığı için dolara çeviriyordum. Her şeyden haberi vardı. Sürekli arıyordu, ‘Ne yapıyorsun, ne kadar kazandın. Bugün bu kadar lazım, ben inşaata girdim 18 bin dolar lazım’ gibi şeyler diyordu. Güvendim çok güvendim. Ailesi de aradı güven veriyorlardı bana. ‘Ameliyat olacaksın bu vaziyette evlenemezsin’ dediler. Ailem de zaten beni bu vaziyette evlendiremezdi. Benim ilk önce sağlığıma kavuşmam gerekiyordu sonra da evlenmemiz için herhangi bir problem oluşmayacaktı. Bir gün sordu ‘Ne kadar gönderdin’ diye. Ben de not ediyordum gönderdiğim paraları. Toplamda 163 bin dolara yakın bir meblağ verdim kendisine. Sürekli kız kardeşleri falanda benden para almaya geliyorlardı. Sonra nişanlandığını öğrendim ve kendisiyle konuşmadım daha.” diye konuştu.

“KORKUDAN DOLAYI HEP AMELİYATI ERTELEDİM”

Bu süreç içerisinde ailesinin sürekli ameliyat olması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Heja G., şunları kaydetti: “Babam, ailem sürekli ‘hadi ameliyat ol’ diyordu. Korkudan dolayı hep ameliyatı erteledim. ‘Korkuyorum, ben şimdi olamam’ gibisinden her yıl erteledim. Ondan sonra babam, ailem sıkıştırdıktan sonra söylemek zorunda kaldım. Babam onlara gidiyor, onlar da amcamlara haber veriyor. Onların akrabaları da geliyor büyük bir cemaat kuruluyor sorunun çözümü için. O cemaatte de ilk önce inkar ettiler. Yüzüme baka baka ‘Biz bu parayı almadık’ dediler. Cemaat onlara baskı kurunca kardeşi itiraf etti. Bunun üzerine kendisi de kabul etti. 300 bini senet yapacaklarını, 45-50 bin TL’yi de elden vereceklerini söylediler. Onu da vermediler. Amcamın baskılarıyla 36 bini sadece banka yoluyla babası gönderdi.”

“HER ŞEYİ ELİMDEN ALDI”

Sağlık sorunlarının ilerlediğini ve şuanda tedavi için çok yüklü miktarda paralar gerektiğini belirten Heja G., sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuaförlük yapıyordum onu da artık yapamıyorum. Ayak üstünde duramıyorum. Gittikçe de ağrılarım artıyor, yapamıyorum atık. Başımı kaldıramadım. Herkes, ‘Nasıl dolandırıldın’ gibi şeyler söylüyor. İnsan utanıyor. Sevdiğimi de söyleyemiyordum. Çok üzülüyorum. Maddi ve manevi açıdan yıpratılmışsınız. Size güven veren bir insan tarafından dolandırılmak çok acı, çok yıpratıcı. Çok büyük bir darbe almışsınız gibi. Keşke hiç inanmasaydım. Belki şuan tedavi olmuş, sağlığıma kavuşmuştum. Her şeyi elimden aldı, hayatımı mahvetti. Tek umudum mahkeme süreci. İnşallah yargı önünde hesap verirler.”