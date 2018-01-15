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Engelli adamın kille yaptığı muhteşem eserler

Çin'de bir adam elleri olmamasına karşın kille minik objeler yapıyor.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 09:44..
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Çin'in başkenti Pekin'de engelli bir adam, sokakta küçücük bir masanın üzerinde adeta dev performans sergiliyor. Bir cam yardımıyla kestiği ve şekillendirdiği kil hamurundan çizgi film karakterleri, gül ve çiçek gibi figürler yapıyor.

Engelli adamın kille yaptığı muhteşem eserler

GÖNLÜNDEN NE KOPARSA...

Yaptığı figürleri, yaşamını sürdürebilmek için bir çubuğa takarak satan adam, belli bir fiyat talep etmezken satın almak isteyen insanlar, istedikleri miktarda para vererek bu şirin figürlere sahip olabiliyor.

Elleri olmayan adam çizgi film karakterleri yapıyor VİDEO

Engelli adam kille gül yaptı VİDEO

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