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Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmetinden memnun

ÖSYM tarafından yapılan ankette, engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesi ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 89 olarak tespit edildi.

AA | 29.05.2018 - 13:08..
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Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), düzenlediği ankette engelli adayların sınavla ilgili bazı uygulamalardan memnuniyet seviyeleri ölçüldü. Ankette engelli adayların başvuru merkezlerinin hizmet kalitesi ile ilgili memnuniyet oranı yüzde 89 olarak tespit edildi.

Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmetinden memnun

EK SÜRE MEMNUNİYETLİĞİ

ÖSYM sınavlarında engelli adaylara ek süre verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 85 olarak ölçüldü. Engelli adaylara okuyucu ve işaretleyici yardımı verilmesi uygulaması ile ilgili memnuniyet oranı da yüzde 86 olarak belirlendi.

Diğer taraftan ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda engelli adayların sınava alındığı binaların uygunluğu, kullanılması zorunlu bir aparat olması durumunda jammerlı sınav salonu hizmetinin artık her ilde yapılması ile ilgili memnuniyet oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi.

Engelli adaylar ÖSYM'nin hizmetinden memnun

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