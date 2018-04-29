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Engelli adaylara sınav hizmeti

ÖSYM, engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylara yönelik 81 ilde 94 sınav binasında verilen sınav hizmetinin yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

AA | 29.04.2018 - 12:39..
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Engelli adaylara sınav hizmeti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda engeli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan adaylardan, sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte alet, araç gereç, elektronik büyüteç, işitme cihazı, biyonik kulak, Braille daktilo gibi cihazları kullanan veya kullanması gerekenlere, her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş 14 ilde 15 sınav binasında verilen hizmeti yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Engelli adaylara sınav hizmeti

Bu hizmeti artık 81 ilde ve 94 sınav binasında vermeye başladıklarını ifade eden Mahmut Özer, şu değerlendirmelerde bulundu,

81 İLDE 94 SINAV BİNASI

Mahmut Özer, "Bu adaylarımız için her türlü kablolu ve kablosuz iletişimi kesilmiş özel sınav salonları oluşturuyoruz. Bu hizmeti 14 ildeki 15 sınav binasında verebilirken, son 6 ayda yaptığımız yeni yatırımlarla bu hizmeti 81 ili kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Artık bu hizmeti 81 ilimizde verebilir duruma geldik.

Ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'de her bir koordinatörlük bölgesinde bu şekilde en az birer sınav salonunu uygulamaya dahil ettik. Dolayısıyla İstanbul'da 9, Ankara'da 5 ve İzmir'de 2 bölgede en az bir özel sınav salonu oluşturuldu" şeklinde konuştu.

Engelli adaylara sınav hizmeti

"ADAYLAR KOLAY BİÇİMDE SINAVALARA GİREBİLECEK"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, özel sınav salon sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirterek, "Kullandıkları aparatlar nedeniyle özel salon oluşturmamız gereken adaylarımız, başka bir ildeki merkeze gitmek zorunda kalmadan, artık yaşadıkları illerde oluşturduğumuz salonlar vasıtasıyla sınav hizmetlerimizden kolaylıkla yararlanabilecekler" dedi.

Engelli adaylara sınav hizmeti

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