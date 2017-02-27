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Engelli çocuğa hakarete soruşturma

Bursa’da zihinsel engelli çocuk ve babasını özel halk otobüsünden kovan şoför hakkında, Büyükşehir Belediyesi yasal işlem başlattı.

27.02.2017 - 13:58
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Bursa’da Ziya Beşkardeş isimli şahıs yüzde 90 engelli çocuğuyla birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verdiği kartla özel halk otobüsüne binmek istedi. Ataevler’de özel halk otobüsü şoförü tarafından hakaret edilerek araçtan atılan Beşkardeş, o anları kameraya kaydetmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

17 yaşındaki Engelli Ömer Bahadır ve babasının uğradığı hakaret sosyal medyada ve ulusal medyada büyük tepki topladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı da özel halk otobüsü şoförü hakkında soruşturma başlattı. Başkan Altepe, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken iş disiplini ve takip titizlikle yapılacaktır. Engelli aileye yapılan davranışla toplumsal vicdanı yaralayan özel halk otobüs şoförüne Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal işlem başlatılmıştır" dedi.

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