Engelli çocuğu evine götürüp taciz etti

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Tacizciyi şemsiye ve sopayla cezalandırdılar

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Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Konsey'in Rusya ve Türkiye'nin katkı payları olmadan ancak 2019 sonuna kadar dayanabileceğini söyledi.

'Türkiye ve Rusya'sız Avrupa Konseyi, 2019'u göremez'

Majorca Adası'ndaki tatil kenti Palma, daire sahiplerinin evlerini turistlere kiralamasını yasaklayan ilk Avrupa kenti oldu.

İspanya'da bir kentte turistlere kiralık ev yasaklandı

Elazığ'da bir konağın restorasyonu sırasında yerinden oynatılan taşın ardından 5 bin adet madeni para yere döküldü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 yıl önce inşa edilen ve şehrin görüntüsünü bozan 23 katlı Doğanbey Toplu Konutları için "Allah ömür verirse o konutları yıkacağım" dedi.

CHP'de cumhurbaşkanlığı adayı olarak Abdullah Gül'ün adının geçmesi partisinin adayı olmayı hayal eden Muharrem İnce'nin moralini bozuyor.

1 Uyum paketi yasalaştı 10 maddelik uyum paketi meclisten geçti. Yeni düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanı olan kişi milletvekili olamayacak.

2 ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı Macron ve Donald Trump, İran'ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi.

3 Trump 1915 olayları için 'Büyük felaket' dedi ABD başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "Büyük felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

4 Mehmetçik teröristlerin teleferiğini imha etti Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerin Irak'tan Türkiye'ye geçiş için kullandığı teleferiği imha ettiğini açıkladı.

5 CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı Saadet Partisi ve CHP tarafından ikna edilmeye çalışılan Meral Akşener, Abdullah Gül için adaylıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

6 CHP'li Mehmet Bekaroğlu HDP ile ittifak istedi CHP'nin Saadet Partisi kökenli vekili, seçimlerin kazanılabilmesi için HDP ile ittifak yapılmasının şart olduğunu söyledi.