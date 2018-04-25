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Engelli çocuğu evine götürüp taciz etti

Isparta'da bir esnaf grubu tarafından engelli bir çocuğa evinde tacizde bulunurken yakalanıp linç edilen T.K., tutuklandı.

DHA | 25.04.2018 - 08:00..
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Pirimehmet Mahallesi Kunduracılar Sitesi çevresindeki bir grup esnaf, dün akşam saatlerinde engelli bir erkek çocuğunu evine götüren 47 yaşındaki T.K.'nin peşinden gitti.

Eve giren esnaf iddiaya göre engelli çocuğu taciz ettiğini gördükleri yarı çıplak haldeki T.K.'yi darp etmeye başladı.

Engelli çocuğu evine götürüp taciz etti

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine çağrılan polis, T.K.'yi linçten kurtarıp gözaltına aldı.

T.K.'nin suçlamaları kabul etmediği, engelli çocuğun ise T.K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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