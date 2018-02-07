Engelli çocuk servis aracında unutuldu

Sabah erken saatlerde yaşanan olayda, iddiaya göre engelli küçük kız Fatma Zehra, ailesi tarafından servise bindirilerek eğitim gördüğü okula gönderildi. Servis aracı sürücüsü ve hostes okula servisteki öğrencileri bıraktıktan sonra servis sürücüsü evine geldi.

45 DAKİKA ARACIN İÇİNDE KALDI

Bir süre sonra evinin önünde araç park halindeyken çevredeki vatandaşlar en arka koltukta bir kız çocuğun kapalı olan araç içinde mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Minik kız, yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içinde çocuk mahsur kaldı. Servis şoförüne haber verilmesiyle olay yerine gelen adam, aracın kapılarını açarak çocuğu bulunduğu yerden çıkarttı.

"ÇOCUK ARABADA UYUYAKALDI" İDDİASI

İhbar üzerine servisin yanına gelen polis ekipleri, çocuğun ailesine haber verdi. Paniğe kapılan aile vakit kaybetmeden araçları ile servisin bulunduğu cadde üzerine geldi, çok korktuğu görülen anne, uzun süre çocuğuna sarıldı ve öptü. Servis aracının hostesinin ise korktuğu ve ağladığı görüldü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay yerine gelen aileden servis hostesi ve servis şoförü özür dilerken aile konu ile ilgili ilgililerden şikayetçi olmadı. Polisler tarafından tutanak tutularak minik kız ailesine teslim edildi.

3 YAŞINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Daha önce Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de benzer olaylar yaşanmış, İzmir’de yaşanan bir olayda ise 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı araçta hayatını kaybetmişti.