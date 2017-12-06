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Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Muğla'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli çocuklar, bir kafede müşterilere çay ve yemek servisi yaptı.

DHA | 06.12.2017 - 12:52..
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engelli çocuklar

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla dün bir etkinlik düzenledi.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya, Özel Başaran Rehabilitasyon Okulu ile Güzelyurt Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri ve velilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bir kafede yarı zamanlı çalışan 10 zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocuk, müşterilere çay ve yemek servisi yaptı.

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

"ZİHİNLERDEKİ ENGELİ AŞMAK DAHA ZOR"

Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin, engellilerin toplumda önemli bir yere sahip olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise asıl engelin zihinlerde bulunduğunu belirterek, "Zihinlerdeki engeli aşmak fiziksel engeli aşmaktan çok daha zor. Bu çocuklarımızın bizim kadar yaşama hakları olduğunu biliyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, hayata tutunmalarını sağlamak bizim görevimiz. Bugün çocuklarımızın yaptığı işi ve hayata tutunma çabalarını görünce çok mutlu oldum. Bunu bizzat gözlemlemek çok hoş. Ortaca Belediyesi olarak bu insanların farkındalıklarını hissetmek ve onlara yeni yaşamlar sunmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kaymakamı Oktay Erdoğan da down sendromlu ve otizmli çocukların yanında olduklarını söyleyerek, "Gerçekten de usta garsonları aratmadılar. Siparişlerimizi alıp düzgün bir şekilde servis ettiler. İnşallah bu gençlerimiz ve çocuklarımızı bundan sonra her alanda görmek istiyoruz." diye konuştu.

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

"ENGELLİLERE DAHA ÇOK İSTİHDAM SAĞLANSIN"

Şef garson Mustafa Yıldırım'ın annesi Bircan Yıldırım, zihinsel engelli bireylere de istihdam sağlanmasını istediklerini söyledi. Yıldırım, "İnşallah insanlar bir gün engellilerin burada gerçekte de çalışabileceklerini anlayabilir. Devletimiz onlara da istihdam sağlasın. Bedensel engelliler kadar bizim çocuklarımız da verilen talimata uyuyor, bazı işleri yapabiliyor. İnşallah bu tür organizasyonlar sonuç verir." dedi.

Kafe sorumlusu Melih Kıydan, tüm iş yerlerinin engellilere bir fırsat verebileceğini belirterek, ayda bir, özel gereksinimli çocukları toplumla bütünleşmelerini sağlamak için konuk edeceklerini ifade etti.

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

Engelli çocuklar farkındalık için garsonluk yaptı

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