Engelli emekli öğretmeni balkonunda öldürdüler

Pamukkale ilçesinin Gökpınar Mahallesi’ndeki bir apartmanda tek başına yaşayan ve engelli olduğu belirtilen emekli öğretmen Hamide Çavdar’ın (61) sabaha karşı dairesinden bağrışmalar geldiğini duyan komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi.

BALKONDA CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri daireye giremeyince durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2. kattaki daireye balkondan merdiven yardımıyla girmek isteyince talihsiz kadının balkonda kanlar içerinde yatan cesedini gördü. Ardından eve giren ekipler kapıyı açarak 112 acil servis ekiplerinin eve girmesini sağladı.

DEFALARCA BIÇAKLADILAR

Sağlık ekipleri eve girdiklerinde Çavdar’ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Çavdar’ın vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Çavdar’ın gece geç saatlerde balkonda oturduğu sırada gelen sesler üzerine balkona çıktığı ve o anda katil zanlıları ile karşılaştığı iddia edildi.

KAMERALARIN KABLOLARINI KESTİLER

Yapılan incelemelerin ardından Çavdar’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde katil zanlılarının 2 kişi olduğunu ve eve girmek için apartmanın güvenlik kameralarının kablolarını kestiklerini tespit etti. Şahısların kadının evine apartmanın alt katında bulunan iş yerinin çatısından klima motoruna çıkarak girdikleri tahmin ediliyor. Cinayetin ardından ise zanlıların geldikleri yerden kaçtıkları düşünülüyor.

Öte yandan cinayetin işlendiği balkon kapısındaki kan izleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Polis tarafından 2 zanlının yakalanması için başlatılan incelemenin geniş çaplı olarak devam ettiği kaydedildi.