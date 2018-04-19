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Engelli genç yine kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

Eskişehir'de, kontak anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü kaçırıp daha sonra park edip uyurken yakalanan zihinsel engelli Tayfur S.'nin, daha önce de Bursa'da otobüs kaçırdığı anlaşıldı.

DHA | 19.04.2018 - 07:19..
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Zihinsel engelli Tayfun S., kent merkezindeki alışveriş merkezinin yanında, kontak anahtarı üzerinde bırakılan, park halindeki yolcu otobüsü çalıştırıp, kaçırdı.

Otobüsle yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Sivrihisar ilçesi Paşakadın Mahallesi yakınlarına giden Tayfun S., yol kenarına park etti. Otobüsün yedek şoför dinlenme bölümünde bölümünde uyuyan Tayfun S., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Zihinsel engelli Tayfun S., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, otobüs ise sahiplerine teslim edildi.

Engelli genç yine kaçırdığı otobüste uyurken yakalandı

BURSA'DA DA OTOBÜS KAÇIRMIŞTI

Öte yandan Tayfun S., Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde de kontak anahtarı üzerinde unutulan özel halk otobüsünü çalıştırıp, kaçırmıştı.

İnegöl yakınlarında akaryakıt istasyonuna park eden Tayfur S., araçta uyurken, polis tarafından yakalanıp, jandarmaya teslim edilmişti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Tayfur S., otobüs sahibinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılmıştı.

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