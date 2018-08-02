Engelli gence dayak attılar

Çorum'da kimliği belirsiz kişiler tarafından gasbedilen engelli bir genç, saldırıya uğrayarak darbedildi. Yüzünde morluklar oluşan gencin ailesi saldıran kişilerden şikayetçi olarak bir an önce bulunup tutuklanmalarını istedi.

OĞLUNU DARBEDİLMİŞ OLARAK BULDU

Hafta sonu Güler Kayacı akşam eve gelmeyen oğlu Alperen Kayacı’yı aramak için dışarı çıktı. Etrafa oğlunu soran anne belli bir zaman sonra PTT Merkez Şubesi’nin arkasında darp edilmiş halde buldu. Korkular içinde anne, oğlunu hemen hastaneye götürdü.

"GİTTİĞİMDE AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ"

Tedavi edildikten sonra taburcu edilen genç evine geldi. Oğlunun darbedilmesine tepki gösteren anne Güler Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyleyen anne Güler Kayacı, "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT’nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu. Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz? Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUN ELLERİNİ TUTUP ARABAYA BİNDİRDİLER

Oğlu Alperen Kayacı'yı darbeden kişileri görenleri emniyete haber vermelerini isteyen anne, "Ellerimi tuttular arabaya bindirdiler diyor. Üç gündür olayın şokunu üzerinden atamıyor. Alperen’i kim otomobile aldıysa, polisi arasın. Kimsenin yanına yaptığı kar kalmasın. Bütün engellilerimiz evlerinde saklı kalmasın. Onların gezmek hakkı yok mu? Benim çocuğumun kimseye zararı yok. Küfür bilmez, kimseye zarar vermez. Yol boyu gider yol boyu gelir. Alperen’i gören herkes adaletin yerini bulmasını istiyor. Çocuğum hata yaparsa arasınlar polisi arasınlar ve bize bildirsinler. Korunmasız halde çocuğu kollarından tutup vurmuşlar." dedi.

