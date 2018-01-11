Engelli gence motosikletin çarptığı an kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de, bir markette alışveriş yapan Enes B. (26) daha sonra akrabalarının dükkanının bulunduğu yere doğru hareket etti. Kaldırımdan indiği sırada sol tarafından hızla gelen bir motosiklet Enes B.’ye çarptı. Motosikletin çarptığı genç, aniden birkaç metre savrulduktan sonra yere yığıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre Enes B.’nin bir süre bilincinin kapandı ve kimseyle konuşamadı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin beyin kanaması geçirdiği anlaşılırken, hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Engelli gence motosiklet çaptı VİDEO

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Feci kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Enes B.’nin elindeki poşetle marketten çıktığı, karşıya geçerken sağ tarafa baktığı esnada sol taraftan hızla gelen motosikletin kendisine çarptığı ve yola fırladığı görülüyor.

ACI TESADÜF

Enes B.’nin yaşam mücadelesi devam ederken, yaklaşık 4 yıl önce babasını bir trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.