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Engelli genci başına çuval geçirip dövdüler, bıçakladılar

Bodrum'da, zihinsel ve bedensel engelli Hasan Şişman, 4 kişi tarafından başına kazak ve çuval geçirilerek dövüldü, bıçakla yaralandı.

DHA | 22.12.2017 - 17:10..
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Muğla'nın Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesinde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Hasan Şişman, dün saat 16.30 sıralarında evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Akçaalan Mahallesi'ndeki Amiral Turgutreis İlkokulu'nun yakınınıdaki parkta otururken tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı.

Engelli genci başına çuval geçirip dövdüler, bıçakladılar

"ŞİMDİ TANIRSIN"

Yanına gelen 4 kişi, "Bizi tanıyor musun" diye sordu. İddiaya göre, Şişman'ın tanımadığını söylediği 4 kişi, "Sinan O.'nun adamlarıyız. Şimdi tanırsın" diyerek, başına bir kazak sarıp, ardından da çuval geçirdi. Şişman'ı 200 metre kadar ilerdeki Mavi Çocuk Parkı'na götüren bu kişiler, yere yatırıp tekmeledi, karnından bıçakla yaraladı.

Engelli genci başına çuval geçirip dövdüler, bıçakladılar VİDEO

Engelli genci başına çuval geçirip dövdüler, bıçakladılar

MONTU LİME LİME OLANA KADAR BIÇAKLA İŞKENCE EDİLMİŞ

Yaklaşık 15 dakika boyunca kendisine dövdüklerini anlatan Şişman, "Tekme darbeleri çok şiddetliydi. Daha sonra keseci bir aleti karın bölgeme saplamaya başladılar. Üzerimde montum vardı. Lime lime oldu. Atletim, kan içinde kaldı. Daha sonra beni bırakıp, kaçtılar. Bayılmışım. Kendime geldiğimde, yakınımdan birinin geçtiğini görüp, yardım istedim. Ancak, durmadı. Daha sonra cep telefonumdan annemi ulaştım. Yanıma gelen annemin çağırdığı ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Darp ve yaralamamla ilgili rapor verdiler." dedi.

DİŞLERİ VE BACAĞI KIRILDI, BURNU ÇATLADI, VÜCUDUNDA ONLARCA EZİK VAR

Hastanede, karnında bıçak yaraları, sağ bacağı ve iki dişinde kırık, burnunda çatlak ve vücudunun çeşitli yerlerinde tekme darbelerine bağlı ezikler bulunduğunun belirlenip, tedaviye alındığını anlatan Şişman, "Kimseye bir kötülük yapmadım. Neden bana böyle bir şey yaptılar anlamış değilim." diye konuştu.

Şişman, annesiyle Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip, kendisini dövüp, yaralayan kişilerden şikayetçi olduklarını da kaydetti.

"OĞLUMU KANLAR İÇİNDE SÜRÜNÜRKEN GÖRDÜĞÜMDE ŞOKE OLDUM"

Eşini 4 ay önce kaybettiğini, 3'ü engelli 4 çocuğuna hem anne hem de babalık yaptığını belirten Azime Yılmaz ise "Oğlum Hasan'ın yüzde 70 engelli raporu var. Psikolojik sorunları var. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü. Zaten güçlükle geçinen bir aileyken, bir de başımıza bu olay geldi. Burada çetelerin adını duyuyorduk ama inanmıyorduk. Oğlumu parkta kanlar içinde sürünürken gördüğümde şok oldum. Güpegündüz yaşanan bu olayı nasıl olur da kimse görmez? Jandarmada, bize teşhis için Sinan O.'nun resmini gösterdiler. 'Yapanları buluruz' dediler. Ancak, şu ana kadar gözaltına alınan yok. Suçluların en kısa sürede yakalanıp, hakettiği cezayı almasını istiyorum." dedi.
Jandarma, Şişman'ın şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Engelli genci başına çuval geçirip dövdüler, bıçakladılar

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