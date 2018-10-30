Engelli gencin telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı

Yolda güçlükle yürüyen engelli 21 yaşındaki Yusuf B.’nin yanına yaklaşan bir kişi, telefonunun şarjının bittiğini ve bir yakınını araması gerektiğini belirterek telefonunu istedi.

DUVARA TIRMANDI

Hiç düşünmeden telefonunu şahsa veren Yusuf B., bir süre sonra telefonunu istedi. Bir süre oyaladığı Yusuf B.’yi bir ara sokağa kadar götüren zanlı, burada bir duvara tırmanarak Yusuf B.’nin kendisine ulaşmasını engelledi.

Zanlı, daha sonra telefonu engelli gence vermeden olay yerinden uzaklaştı. Bir süre telefonunun gelmesini bekleyen engelli genç, daha sonra karakola giderek olayı anlattı.

Yakınını arama bahanesiyle cep telefonunu çaldı VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Tüm bu yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri engelli gencin telefonunu çalan şahsın yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.



