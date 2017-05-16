taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.932
USD
3,5581
EURO
3,9313
ALTIN
141,22
PETR
51,9900

Engelli gençler 1 günlüğüne polis oldu

Gaziantep'te engelli gençler bir günlüğüne polis olmanın heyecanını yaşadı.

16.05.2017 - 13:26
  1. Haberler
  2. İç Haber

İl Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda engelli gençler, bir günlüğüne polislerle mesai arkadaşı oldu.

TOMA'YLA SU GÖSTERİSİ

Polis üniforması giyen engelliler, TOMA'yla yapılan su gösterisini izledikten sonra trafik polislerinin motosikletlerine bindi. Anonslar yaptıktan sonra bomba köpeği Angel'in gösterisini izleyen gençler, büyük heyecan yaşadı.

Engelli gençler 1 günlüğüne polis oldu

Polislerle beraber zılgıt çeken gençler, polis olmanın keyfini çıkardı. Etkinlik, öğrencilerin polislerle hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Muhammed Ziya Uçar, polis olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek kendileriyle ilgilenen polis abilerine çok teşekkür ettiğini söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Su gösterisi izlediklerini anlatan Uçar, "Köpeğin gösterisini izledik. Anons yaptık. Çok mutluyum" dedi.

Onur Gül de çok heyecanlı olduğunu, yine gelmek istediğini kaydetti.

Engelli gençler 1 günlüğüne polis oldu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

172
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

381
Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

Ruhani İran'ın yerli otomobilini test etti

342
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

76
Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

Trabzon'da çatışma: 1 asker şehit

134
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

62
Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

Kadir Topbaş, Erdoğan'a hakaret hata değil 'komplo' dedi

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM