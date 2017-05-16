Engelli gençler 1 günlüğüne polis oldu

İl Emniyet Müdürlüğünce Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda engelli gençler, bir günlüğüne polislerle mesai arkadaşı oldu.

TOMA'YLA SU GÖSTERİSİ

Polis üniforması giyen engelliler, TOMA'yla yapılan su gösterisini izledikten sonra trafik polislerinin motosikletlerine bindi. Anonslar yaptıktan sonra bomba köpeği Angel'in gösterisini izleyen gençler, büyük heyecan yaşadı.

Polislerle beraber zılgıt çeken gençler, polis olmanın keyfini çıkardı. Etkinlik, öğrencilerin polislerle hatıra fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Muhammed Ziya Uçar, polis olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek kendileriyle ilgilenen polis abilerine çok teşekkür ettiğini söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Su gösterisi izlediklerini anlatan Uçar, "Köpeğin gösterisini izledik. Anons yaptık. Çok mutluyum" dedi.

Onur Gül de çok heyecanlı olduğunu, yine gelmek istediğini kaydetti.