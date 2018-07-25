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Engelli gençten yürek burkan askerlik paylaşımı

Bedensel engelli profesyonel yüzücü Hasan Mert Dalkılınç, "Ben en çok askere gitmeyi istedim." sözleriyle herkesi duygulandırdı.

İHA | 25.07.2018 - 12:09..
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Gaziantep’te yaşayan, azmi ve başarıları ile engeline meydan okuyan Hasan Mert Dalkılınç, yalnızca engelli vatandaşlara değil, engeli olmayan vatandaşlara bile ilham kaynağı oluyor.

Dalkılınç, engeline rağmen sporculuk da yapıyor.

Engelli gençten yürek burkan askerlik paylaşımı

Sosyal medya hesabından askerlik ile ilgili bir paylaşım yapan Dalkılınç, sözleriyle herkesi duygulandırdı.

“Keşke asker olsaydım.” diyerek, HDP’nin vicdani retçilerine ve bedelli askerlikte 21 günlük temel eğitimi beğenmeyenlere ders verdi.

"VATAN İÇİN SEVE SEVE CAN VERMEYE HAZIRDIM"

Hasan Mert Dalkılınç’ın sosyal medya hesabından paylaştığı duygulandıran mesajı ,"Ben en çok askere gitmeyi istedim. 2009’da muayene için gittiğimde havacı asker olarak Elazığ’da askerlik yapacağımı öğrendim. Ama komutanların önüne çıktığımda engelimden dolayı askerlik yapamayacağımı öğrendiğimde üzüldüm. Üstelik komutan havada, karada askerlik yapamazsın deyince en çok o koydu. Ama ben engelli de olsam vatan için can vermeye seve seve hazırdım."

Engelli gençten yürek burkan askerlik paylaşımı

Vicdani retçilere bu sözlerle ders veren kocaman yürekli Dalkılınç, profesyonel yüzücü olarak da biliniyor. Dalkılınç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nda ve Gaziantep Kapalı Yüzme Havuzu Sprint Gençlik ve Spor Kulübü’nde profesyonel yüzücülük yapıyor.

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