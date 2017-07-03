Denizli'de engelli, hamile ve hastalara 1 günlük sıcak izni

Denizli'de hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması ardından Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanların bugün idari izinli sayılacağını duyurdu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre ilimizde 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü hava sıcaklığı 43 derece olacağından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelimiz için 1 gün idari izinli olacaktır." denildi.