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Engelli hasta, araba yüzünden hastaneye giremedi

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, duyarsız sürücülerin park ettiği araçlar yüzünden tekerlekli sandelyesiyle gelen engelliler, girişlerde zorluk yaşadı.

DHA | 26.06.2018 - 16:32..
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Ege Üniversitesi Hastanesi'nin giriş kapısına uzun süreli park eden otomobiller, tekerlekli sandalyesiyle hastaneye girmek isteyen engelli hastaların zor anlar yaşamasına neden oldu.

YASAK YERE ARABA PARK ETTİLER

'Dikkat hasta indirme bindirme alanı park etmek yasak' yazısına aldırış etmeyen araç sahipleri, otomobillerini uzun süre hastane kapısının önünden çekmeyince, bazı hastalar dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Engelli hasta, araba yüzünden hastaneye giremedi

GÖREVLİLER DUBALARI KALDIRDI

Yaklaşık 15 gün öncesine kadar hastane girişinde dubalar ve bir güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirten vatandaşlar, hastane yönetimi tarafından dubaların kaldırılması üzerine bu sorunun yaşanmaya başladığını söyledi.

Engelli hasta, araba yüzünden hastaneye giremedi

Daha önce görevli personelin, hastaların giriş çıkışı için dubaları kaldırarak araçların duraklamasına en fazla 10 dakika süreyle izin verdiği öğrenildi.

Engelli hasta, araba yüzünden hastaneye giremedi

Engelli hasta, araba yüzünden hastaneye giremedi

Engelli hasta, araba yüzünden hastaneye giremedi

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