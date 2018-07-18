Engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

22 yaşındaki zihinsel engelli G.U adlı kız Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayboldu. Genç kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir barakada tecavüz ettiği iddiasıyla alınan kişilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.

TIR İLE ALIP BARAKAYA GÖTÜRDÜLER

Çanakkale Çan’daki evinden çerez almak için çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., Eskişehir’de polisler tarafından bulunarak annesi S.U.’ya teslim edildi.

G.U.’nun, rahatsızlanması üzerine yanında duran tır ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattığı annesi, kızıyla birlikte İnegöl’de jandarmaya şikayette bulundu.

5 KİŞİ SERBEST KALDI 4'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan jandarma, G.U.’yu, aracıyla ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakaya götürüp tecavüz ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye arka kapıdan alındı.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen toplam 9 kişiden 5’i E.G., T.G., İ.A., S.B. ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken Uğur C., Emir K. ,Ali K., Ayhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.