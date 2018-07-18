taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,7935
EURO
5,5957
ALTIN
189,30
PETR
71,5800

Engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'de kaybolan genç kıza, Bursa'da tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişinin 4'ü tutuklandı.

İHA | 18.07.2018 - 01:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

22 yaşındaki zihinsel engelli G.U adlı kız Çanakkale'nin Çan ilçesinde kayboldu. Genç kıza, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir barakada tecavüz ettiği iddiasıyla alınan kişilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verildi.

Engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

TIR İLE ALIP BARAKAYA GÖTÜRDÜLER

Çanakkale Çan’daki evinden çerez almak için çıktıktan sonra ortadan kaybolan G.U., Eskişehir’de polisler tarafından bulunarak annesi S.U.’ya teslim edildi.

G.U.’nun, rahatsızlanması üzerine yanında duran tır ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini ve burada 9 kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek başına gelenleri anlattığı annesi, kızıyla birlikte İnegöl’de jandarmaya şikayette bulundu.

Engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

5 KİŞİ SERBEST KALDI 4'Ü TUTUKLANDI

Soruşturma başlatan jandarma, G.U.’yu, aracıyla ormanlık alandaki hayvan çiftliğinde bulunan barakaya götürüp tecavüz ettiği iddia edilen 8 kişi gözaltına aldı.

Sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyeye arka kapıdan alındı.

Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen toplam 9 kişiden 5’i E.G., T.G., İ.A., S.B. ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Y.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken Uğur C., Emir K. ,Ali K., Ayhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

19
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

12
Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

Trump konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı

5
Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

Muharrem İnce'den gençlere: Maratona hazırlanın

16
Düğünü için tekneyi karadan yürüttü

Düğünü için tekneyi karadan yürüttü

12
Engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

Engelli kıza tecavüzden 4 kişi tutuklandı

1
Rap sayesinde hayata bağlandı, konser verecek

Rap sayesinde hayata bağlandı, konser verecek

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM