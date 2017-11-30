taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
3,9440
EURO
4,6842
ALTIN
162,76
PETR
62,8000

Engelli kızı için asansör yaptı

Siirt'te inşaat işçisi Şehmus Kaya, 15 yaşındaki bedensel engelli kızı için ikinci kattaki evine asansör yaptı.

AA | 30.11.2017 - 09:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Merkez Doğan Mahallesi'nde oturan Şehmus Kaya (37), tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan kızı Melek'in (15) okula rahat gidip gelmesi için inşaatlarda gördüğü sistemle evine asansör kurdu.

KIZI TRAFİK KAZASINDA FELÇ OLDU

İnşaat işçisi, 6 çocuk babası Kaya, Batman'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan kızının, yüzde 97 engelli hale geldiğini söyledi.

Batman'dan 4 ay önce Siirt'e taşındıklarını belirten Kaya, "Buraya gelince Melek'in ikinci kattaki evimize nasıl çıkacağını düşündüm. İnşaatta çalışırken, bir depoda yük için kullanılan asansör sistemi aklıma geldi. Bu şekilde bir asansör yaptım. Allah'a çok şükür, kızım bu asansörle inip çıkabiliyor. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Engelli kızı için asansör yaptı

"5 BİN LİRAYA MAL OLDU, MELEK'E FEDA OLSUN"

Asansörün yapımının 2 ay sürdüğünü ifade eden Kaya, "Düğmeye bastığı zaman aşağıya iniyor, emniyet düğmesi var. Oldukça güvenli, rahat kullanılabiliyor. 5 bin liraya mal oldu. Melek'e feda olsun. Melek'in bir saatlik mutluluğu bizim için dünyaya değer." dedi.

Evin girişindeki merdivenleri yıkarak yerine engelli rampası da yaptığını kaydeden Kaya, engelleri aşmasında kızının destekçisi olduğunu söyledi.

Engelli kızı için asansör yaptı

"HAYATA BAĞLANDIM"

Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Melek Kaya da babasının yaptığı asansör sayesinde dışarı çıkma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Kaya, "Asansör olmasaydı okula gidemeyecektim, derslerimden geri kalacaktım, okul hayatım bitecekti. Babamın bu asansörü yapmasıyla hayata bağlandım. İstediğim zaman arkadaşlarımın yanına gidebiliyorum." diye konuştu.

Bu asansörün kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kaya, "Bunu babam yaptığı için her gördüğümde ve kullandığımda çok seviniyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli kızı için asansör yaptı

İlginizi Çekebilir
'Kadınlar mükemmel şoför, ama sistem bozuk'
Prof. Dr. Necip Kutlu, kadınların risk almaması ve dikkatli olması nedeniyle erkeklerden daha az kaza yaptığını söylüyor.
180 komando dualarla El Bab'a uğurlandı
Tokat’ın Niksar ilçesinde konuşlu Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli 180 komando Suriye’nin El Bab şehrine dualar ile uğurlandı.
Siirt'te iki katlı kerpiç ev çöktü: 3 ölü, 5 yaralı
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kasım ayı bitse de Bodrum'da deniz keyfi sona ermedi
Havanın ısınmasını fırsat bilenler, denize girip güneşlenerek Kasım ayında da Bodrum'un keyfini çıkardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

226
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

75
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

123
Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

128
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

90
Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti

194
Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

Fatih Terim tazminat konusunda kararlı

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM