Engelli kızı için asansör yaptı

Merkez Doğan Mahallesi'nde oturan Şehmus Kaya (37), tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan kızı Melek'in (15) okula rahat gidip gelmesi için inşaatlarda gördüğü sistemle evine asansör kurdu.

KIZI TRAFİK KAZASINDA FELÇ OLDU

İnşaat işçisi, 6 çocuk babası Kaya, Batman'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan kızının, yüzde 97 engelli hale geldiğini söyledi.

Batman'dan 4 ay önce Siirt'e taşındıklarını belirten Kaya, "Buraya gelince Melek'in ikinci kattaki evimize nasıl çıkacağını düşündüm. İnşaatta çalışırken, bir depoda yük için kullanılan asansör sistemi aklıma geldi. Bu şekilde bir asansör yaptım. Allah'a çok şükür, kızım bu asansörle inip çıkabiliyor. O da mutlu oldu, biz de mutlu olduk." diye konuştu.

"5 BİN LİRAYA MAL OLDU, MELEK'E FEDA OLSUN"

Asansörün yapımının 2 ay sürdüğünü ifade eden Kaya, "Düğmeye bastığı zaman aşağıya iniyor, emniyet düğmesi var. Oldukça güvenli, rahat kullanılabiliyor. 5 bin liraya mal oldu. Melek'e feda olsun. Melek'in bir saatlik mutluluğu bizim için dünyaya değer." dedi.



Evin girişindeki merdivenleri yıkarak yerine engelli rampası da yaptığını kaydeden Kaya, engelleri aşmasında kızının destekçisi olduğunu söyledi.

"HAYATA BAĞLANDIM"

Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Melek Kaya da babasının yaptığı asansör sayesinde dışarı çıkma fırsatı bulduğunu dile getirdi.



Kaya, "Asansör olmasaydı okula gidemeyecektim, derslerimden geri kalacaktım, okul hayatım bitecekti. Babamın bu asansörü yapmasıyla hayata bağlandım. İstediğim zaman arkadaşlarımın yanına gidebiliyorum." diye konuştu.



Bu asansörün kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Kaya, "Bunu babam yaptığı için her gördüğümde ve kullandığımda çok seviniyorum." ifadelerini kullandı.