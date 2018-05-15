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Engelli kızına cinsel istismarda bulunan anne tutuklandı

Konya'da zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmesini sağladığı gerekçesiyle 47 hapis cezası istenen anne tutuklandı.

DHA | 15.05.2018 - 15:39..
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Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zihinsel engelli öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmesini sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Müşerref Ç.'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Özel ekibin çalışması sonucu Müşerref Ç.'nin merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki evde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan Müşerref Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müşerref Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Engelli kızına cinsel istismarda bulunan anne tutuklandı

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