taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,04
PETR
74,4200

Ailesinin istemediği engelli kız çocuğuna polis sahip çıktı

Adana’da aylık bin lira karşılığı bakıcıya bırakılan 5 yaşındaki engelli kız çocuğu, anne ve babası tarafından istenmeyince sevgi evlerine bırakıldı. Anne ve baba hakkında işlem başlatıldı.

İHA | 28.04.2018 - 09:41..
  1. Haberler
  2. Yaşam

Yüreğir ilçesinde yaşayan Ahmet Ü. ile Bedriye K. (22) 6 yıl önce evlendi. Çift, dünyaya yüzde 50 zihinsel engelli olarak gelen kız bebeklerine ‘Ayşe’ ismini verdi.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift 2015 yılında boşandı ve mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi.

Ailesinin istemediği engelli kız çocuğuna polis sahip çıktı

ANNE ÇOCUĞUNU NE ARADI NE SORDU

Anne Bedriye K. kız çocuğuna bakamayınca ona bakması için L.U. isimli bir kadınla aylık bin liraya anlaştı. Ancak aradan 1.5 ay geçmesine rağmen Bedriye K. kızını ne aradı, ne sordu, ne de bakıcıya para verdi. Bunun üzerine L.U. anneyi arayıp kızını almasını istedi. Anne parayı vereceğini söyleyip oyaladı ancak bir türlü ne para verdi ne de geldi.

Ailesinin istemediği engelli kız çocuğuna polis sahip çıktı

BABASI YURDA BIRAKILMASINI İSTEDİ

L.U. bu kez de kızın babasına ulaşıp engelli çocuğunun 1.5 aydır kendisinde olduğunu, eski eşinin para vereceğini söylediğini ancak vermediğini belirtip kızı gelip almasını istedi. Baba da kızı almayacağını, yurda vermesini istedi.

L.U. anne ve babanın bu duyarsızlığı karşısında kız çocuğunu polis merkezine götürüp durumu anlattı.

Ailesinin istemediği engelli kız çocuğuna polis sahip çıktı

AİLESİ BIRAKTI, POLİS SAHİP ÇIKTI

Polis merkezi ekibi L.U.’nun ifadesini aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler yüzde 50 zihinsel engelli olan, yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken kız çocuğunu alarak sevgi evlerine götürdü.

Ailesinin istemediği engelli kız çocuğuna polis sahip çıktı

"ANNE GİTTİ"

Yürümekte zorluk çeken küçük kız, polislerin koluna girerek polis otosuna doğru yürümeye başladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin “Annen nerede?” sorusuna “Anne gitti” diye cevap vermesi yürekleri dağladı.

Küçük Ayşe sevgi evlerine teslim edilirken polisin ulaştığı anne ve baba hakkında "aile yükümlülüğünü ihlal" suçundan işlem başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aranan kayıp çoraplar bulundu
Her evde teki kalmış ama eşi birgün bulunur umuduyla bekleyen bir çok çorap var. Peki nereye gidiyor bu çoraplar?
Kedi tarafından tırmalanan kadın ölümden döndü
Bir hayvan barınağında bulunan kedinin göğsünü tırmalamasının üzerine cildi adeta çürümeye başladı.
Uyurken kilo vermenizi sağlayacak 8 yol
İşte siz rahatça uyurken kilo vermenizi sağlayacak 8 harika yol.
İstanbul Gençlik Festivali için görsel şölen
3. kez yapılacak İstanbul Gençlik Festivali, Galata Kulesi'ndeki görsel şölenle start aldı. 2 Mayıs'ta başlayacak festivalin tanıtım video mappingi İstanbulluları heyecanlandırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

115
Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

Azerbaycan'da yakalanan FETÖ'cü teslim edildi

35
Suudi Arabistan'da Amerikan güreşi yapıldı

Suudi Arabistan'da Amerikan güreşi yapıldı

59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi

89
Merve Boluğur polisin dur ikazına uymadı

Merve Boluğur polisin dur ikazına uymadı

37
Yeni gelin Emily Ratajkowski aldatıldı

Yeni gelin Emily Ratajkowski aldatıldı

31
Aksaray'da yaşlı kadın eşi tarafından darbedildi

Aksaray'da yaşlı kadın eşi tarafından darbedildi

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM