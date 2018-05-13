Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor

Şahin ailesinin 5 çocuğundan en büyüğü olan Süleyman, 6 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Dönemin kısıtlı imkanlarıyla bir süre evlatlarını tedavi ettirmek için çabalayan anne Emine ve baba Hacı Şahin'in bu girişimleri sonuçsuz kaldı.

Bu süreçten sonra kendisini evladına adayan ve "Benim için o büyümeyen bebek" diyen 74 yaşındaki Emine Şahin, oğlunun yemeğinden kişisel bakımına kadar her türlü ihtiyacını 56 yıldır kendisi karşılıyor.

Fedakar anne Şahin, 5 evlat sahibi olduğunu, çocuklarının en büyüğünün ise hiç büyümeyen Süleyman olduğunu belirtti.

Yatağa bağımlı olan evladıyla diğer 4 çocuğundan daha fazla ilgilendiğini anlatan Şahin, oğlunun mutlu olduğu zaman tüm yorgunluğunun gittiğini dile getirdi.



Şahin, ömrü yettiğince çocuğuna bakmaya devam edeceğini ifade ederek "Ona bir bebek gibi baktım. Sürekli yatmasına rağmen evladımın hiçbir yerinde yara, bere yok. Soruyorlar 'Sırtı hiç yara olmuyor mu?' diye. İnanın elim gibi. Allah'ın kerametine bin şükür olsun. Demek ki bu da Allah'ın bir lütfu. Bu benim evimin bereketi." diye konuştu.

"NE USANDIM, NE DE BIKTIM"

Çocuğuna bakmaktan hiçbir zaman bıkmadığını, ilerlemiş yaşına rağmen ilk günkü özveriyle oğluyla ilgilendiğini anlatan Şahin, "Bıksaydım, usansaydım ya bir yere yollardım ya da bir bakıcı tutardım. Kesinlikle ne usandım ne de bıktım. Bu halimle gece 3 kere kalkıp yatakta çeviriyorum. Bu evde kaç kişiysek hepimiz buna hizmetçiyiz. Kız torunum var, benden fazla ilgilenir." dedi.



Şahin, her canlının ölümü tadacağını, kendisinin de yaşının ilerlediğini anımsatarak tek düşüncesinin kendisinden sonra oğlunun durumu olduğunu söyledi.



Evladının Allah tarafından kendisine verildiğini vurgulayan Şahin, "Bunun gibi niceleri var. Bir ananın iki evladı var. Anası babası ölmüş, yengesi bakıyor. Hayret ettim. Gördüklerimden sonra daha bir bağlandım Süleyman'a." diye konuştu.



Şahin, gençliğini yaşayamadığına işaret ederek hem hayvanlarına hem diğer çocuklarına hem de Süleyman'a baktığını, bu gücün de Allah tarafından verildiğini belirtti.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Günümüzde devletin kendilerine çok fazla imkan sağladığına dikkati çeken Şahin, geçmişte daha zor zamanlar geçirdiğini anlattı.



Şahin, devletin kendilerine bakım parası verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Eskiden hazır bez yoktu. Devletimizden Allah razı olsun, şimdi hazır bez koyabiliyoruz. Bize çok kolaylık oldu. Önceden bezleri biriktirip yıkayıp tekrar kullanmak zorunda kalıyorduk. Şimdi kullanıp çöpe atıyoruz. Eskiden toprağı ısıtıp altına koyuyordum. Allah devletimize zeval vermesin. Ne dedi Tayyip Erdoğan, anasız babasız olunur ama devletsiz olunmaz. Allah Tayyip Erdoğan'ı da başımızdan eksik etmesin."